В МИД РФ оценили слова Михаила Подоляка о гибели Дениса Киреева.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала сведения об убийстве украинского переговорщика. В эфире радиостанции Sputnik чиновница пояснила, что гибель Дениса Киреева свидетельствует о том, что на территории Украины уже давно нет никакого правопорядка и законности. Ранее советник офиса президента Украины при Владимире Зеленском Михаил Подоляк пояснил, что переговорщик умер из-за того, что внутри страны между спецслужбами возникла неразбериха в первые дни после начала регионального конфликта. В МИД РФ назвали киевский режим "зоной беспредела".

Это результат некого хаоса. Какая несогласованность действий, когда речь идет <…> о человеке, наделенном полномочиями со стороны высшей власти и представляющем эту саму власть на международных переговорах. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: в Прибалтике реализуют политику англосаксов, чуждую интересам людей.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik