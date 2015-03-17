Советник главы Минэнерго Украины назвала "Дружбу" рычагом давления на Венгрию

Советник главы Минэнерго Украины Елена Зеркаль назвала нефтепровод "Дружба" рычагом давления на Венгрию. Об этом она заявила на Киевском форуме по безопасности.
По словам Зеркаль, Будапешт воспользовался ситуацией на Украине и стал шантажировать Евросоюз. Однако Киев может ответить с помощью нефтепровода, который идет через Венгрию.
На мой взгляд, очень бы уместно было, если бы с ним что-то случилось.
Елена Зеркаль, советник главы Минэнерго Украины
При этом Зеркаль отметила, что такое решение должен принимать президент Украины Владимир Зеленский.
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Видео: YouTube / Open Ukraine
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