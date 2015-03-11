По его словам, украинская армия уступает российской по темпам.

Совет главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о проигрыше ВСУ российской армии. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала "ФЕЙГИН LIVE".

Арестович отметил, что украинская армия уступает российской по темпам, поскольку она не успела накопить резервы. Это, по его словам, делает ситуацию на фронте крайне тяжелой.

Возможным делает возврат российской армии на север нашей страны, усиление давления по линии Херсон - Запорожье. Алексей Арестович, советник главы офиса президента Украины

Также Арестович заявил о сильном расколе в украинском обществе. Он уточнил, что раскол связан с усталостью от военных действий и претензиями друг к другу.

Ранее Зеленский посетовал на отсутствие поддержки Украины со стороны Китая.

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