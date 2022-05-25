Зеленский посетовал на отсутствие поддержки Украины со стороны Китая

По словам украинского лидера, Пекин выбрал политику оставаться в стороне.

Президент Украины Владимир Зеленский посетовал на отсутствие поддержки Киева со стороны Китая. Об этом он заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По словам украинского лидера, Китай выбрал политику оставаться в стороне. Зеленский отметил, что Киев устраивает такой статус-кво, поскольку не видит со стороны Пекина какие-то шаги против Украины. Он также выразил сожаление, что не видит от страны поддержки.

Ранее экс-госсекретарь США Киссинджер призвал Украину пойти на уступки в переговорах с Россией.

Видео: YouTube / Victor Pinchuk Foundation