Экс-госсекретарь США Киссинджер призвал Украину пойти на уступки в переговорах с Россией

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер призвал Украину пойти на уступки в переговорах с Россией. Об этом он заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Киссинджер считает, что военные действия надо прекратить как можно скорее. Однако, по его словам, Запад должен уговорить Киев пойти на переговоры с Москвой в ближайшие два месяца.
Иначе начнутся потрясения и создастся напряженность, преодолеть которые будет нелегко.
Генри Киссинджер, экс-госсекретарь США
Ранее Шойгу заявил об угрозе создания Украиной ядерного оружия.
Видео: YouTube / World Economic Forum
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