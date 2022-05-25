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Экс-госсекретарь США Киссинджер призвал Украину пойти на уступки в переговорах с Россией

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Он считает, что военные действия надо прекратить как можно скорее.

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер призвал Украину пойти на уступки в переговорах с Россией. Об этом он заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Киссинджер считает, что военные действия надо прекратить как можно скорее. Однако, по его словам, Запад должен уговорить Киев пойти на переговоры с Москвой в ближайшие два месяца.

Иначе начнутся потрясения и создастся напряженность, преодолеть которые будет нелегко.

Генри Киссинджер, экс-госсекретарь США

Ранее Шойгу заявил об угрозе создания Украиной ядерного оружия.

Видео: YouTube / World Economic Forum

Теги: генри киссинджер, переговоры, россия, сша, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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