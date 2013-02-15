Он добавил, что компоненты оружия создавались в непосредственной близости у границ России.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил об угрозе создания Украиной ядерного оружия. Об этом он сообщил на заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Шойгу уточнил, что на территории Украины сформировали сеть из более чем 30 биолабораторий. Они были задействованы в военно-биологической программе США. Глава ведомства подчеркнул, что исследования, которые проходили в биолабораториях в тайном формате, документально подтверждены.

Также Шойгу добавил, что компоненты биологического оружия создавались в непосредственной близости у границ России.

Ранее Шойгу заявил, что Россия замедляет темп спецоперации ради эвакуации населения.

Видео: Минобороны России