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Шойгу заявил об угрозе создания Украиной ядерного оружия

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Он добавил, что компоненты оружия создавались в непосредственной близости у границ России.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил об угрозе создания Украиной ядерного оружия. Об этом он сообщил на заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Шойгу уточнил, что на территории Украины сформировали сеть из более чем 30 биолабораторий. Они были задействованы в военно-биологической программе США. Глава ведомства подчеркнул, что исследования, которые проходили в биолабораториях в тайном формате, документально подтверждены.

Также Шойгу добавил, что компоненты биологического оружия создавались в непосредственной близости у границ России.

Ранее Шойгу заявил, что Россия замедляет темп спецоперации ради эвакуации населения.

Видео: Минобороны России

Теги: биолаборатории, минобороны россии, сергей шойгу, сша, украина, ядерное оружие
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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