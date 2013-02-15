Шойгу: Россия замедляет темп спецоперации ради эвакуации населения

Он напомнил, что Вооруженные силы РФ не наносят удары по гражданской инфраструктуре.

Россия замедляет темп спецоперации на Украине ради эвакуации населения. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Шойгу напомнил, что Вооруженные силы России не наносят удары по гражданской инфраструктуре, как это делают украинские военнослужащие. Он добавил, что основными целями являются огневые позиции и военные объекты противника, которые поражаются высокоточным оружием.

Также Шойгу напомнил о режиме тишины и гуманитарных коридоров, которые объявляются для выхода жителей из окруженных населенных пунктов.

Безусловно, это замедляет темпы наступления, но делается это сознательно, чтобы избежать жертв среди мирного населения. Сергей Шойгу, глава Минобороны

Ранее в Минобороны сообщили, что российская авиация уничтожила более 210 украинских националистов.

Видео: Минобороны России