Минобороны России: российская авиация уничтожила более 210 украинских националистов

Всего за сутки российской авиацией были поражены два пункта управления и три склада боеприпасов.

Российская авиация уничтожила более 210 украинских националистов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Всего за сутки российской авиацией были поражены два пункта управления и три склада боеприпасов, а также 80 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

Конашенков добавил, что в результате ударов авиации были уничтожены зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" и украинский самолет МиГ-29.

Ранее в Минобороны сообщили, что российская авиация уничтожила крупный склад снарядов США на Украине.

Видео: Минобороны России