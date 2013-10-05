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Минобороны России: российская авиация уничтожила более 210 украинских националистов

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Всего за сутки российской авиацией были поражены два пункта управления и три склада боеприпасов.

Российская авиация уничтожила более 210 украинских националистов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Всего за сутки российской авиацией были поражены два пункта управления и три склада боеприпасов, а также 80 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

Конашенков добавил, что в результате ударов авиации были уничтожены зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" и украинский самолет МиГ-29.

Ранее в Минобороны сообщили, что российская авиация уничтожила крупный склад снарядов США на Украине.

Видео: Минобороны России

Теги: авиация, игорь конашенков, минобороны россии, националисты
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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