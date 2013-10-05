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Минобороны РФ: российская авиация уничтожила крупный склад снарядов США на Украине

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В нем находились 155-мм снаряды для американских гаубиц М-777.

Российская авиация уничтожила крупный склад снарядов США на Украине. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Склад находился в Раздоловке. В нем находились 155-мм снаряды для американских гаубиц М-777. Также российская авиация поразила еще пять складов боеприпасов.

Конашенков добавил, что российские ракеты за сутки поразили три пункта управления, 36 районов сосредоточения живой силы и военнот техники противника.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские ПВО сбили пять украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России

Теги: игорь конашенков, минобороны россии, склад, снаряды, сша, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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