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Минобороны РФ: российские ПВО сбили пять украинских беспилотников

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Беспилотные летательные аппараты были обнаружены в районах пяти населенных пунктов.

Российские средства ПВО сбили пять украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотные летательные аппараты были обнаружены в районах населенных пунктов Чернобаевка, Дибровное, Каменка, Питомник и Малые Проходы. Также Конашенков сообщил, что российские военные перехватили четыре реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч", обнаруженных над тремя населенными пунктами.

Ранее мы сообщали, что в Мелитополе подняли российский флаг.

Видео: Минобороны России

Теги: беспилотники, вооруженные силы россии, игорь конашенков, минобороны россии, пво, украина
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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