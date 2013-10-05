Минобороны РФ: российские ПВО сбили пять украинских беспилотников

Беспилотные летательные аппараты были обнаружены в районах пяти населенных пунктов.

Российские средства ПВО сбили пять украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотные летательные аппараты были обнаружены в районах населенных пунктов Чернобаевка, Дибровное, Каменка, Питомник и Малые Проходы. Также Конашенков сообщил, что российские военные перехватили четыре реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч", обнаруженных над тремя населенными пунктами.

Ранее мы сообщали, что в Мелитополе подняли российский флаг.

Видео: Минобороны России