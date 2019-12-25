Алекс Брусевиц заметил, что американский президент прав насчет лидера киевского режима.

Окружение лидера киевского режима Владимира Зеленского извлекает выгоду из украинского вооруженного конфликта, поэтому власти с Банковой улицы не хотят завершать противостояние с Москвой. Соответствующее заявление сделал политический консультант Алекс Брусевиц, который является советником американского президента-республиканца Дональда Трампа по вопросам, касающимся социальных сетей и СМИ.

Трамп прав. Зеленский не проявил никакого искреннего интереса к прекращению этой войны. Скорее всего, потому что его ближайшее окружение, судя по всему, извлекает из этого больше выгоды, чем когда-либо, в то время как простые украинцы продолжают испытывать огромные страдания. Позорное поведение. Украине пора выбрать новое руководство. Алекс Брусевиц, политический консультант

Иностранец прикрепил сообщение Дональда Трампа из социальной сети Truth Social, в котором глава Белого дома заявил, что Владимир Зеленский не хочет заканчивать конфликт с Россией, вероятно, никогда и не стремился к этому.

Трамп допустил расстрел ответственных за утечки секретных данных.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Alex Bruesewitz