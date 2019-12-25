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Советник Трампа прервал поездку в Европу из-за кибератак на госучреждения США
Сегодня, 9:46
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matveyvn

Советник Трампа прервал поездку в Европу из-за кибератак на госучреждения США

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Будет созвана межведомственная встреча на высшем уровне.

Советник президента США Дональда Трампа Роберт О"Брайен прервал поездку в Европу из-за кибератак на госучреждения США, которые приписывают хакерам из РФ. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности США.

Он сегодня и завтра утром проведет заседания СНБ.

цитата из сообщения Bloomberg

О"Брайен отметил, что будет созвана межведомственная встреча на высшем уровне в связи с кибератаками на Госдеп, министерство внутренней безопасности, министерство финансов, а также министерство торговли США. 

Ранее Помпео обвинил Россию в разжигании хаоса и конфликтов в Средиземноморье. Он подчеркнул, что Россия подрывает национальные суверенитеты и сеет раскол в странах. В качестве примера Помпео привёл участие России в конфликте в Сирии на стороне Башара Асада.

Теги: кибератаки, сша, трамп
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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