Советник Трампа прервал поездку в Европу из-за кибератак на госучреждения США

Будет созвана межведомственная встреча на высшем уровне.

Советник президента США Дональда Трампа Роберт О"Брайен прервал поездку в Европу из-за кибератак на госучреждения США, которые приписывают хакерам из РФ. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности США.

Он сегодня и завтра утром проведет заседания СНБ. цитата из сообщения Bloomberg

О"Брайен отметил, что будет созвана межведомственная встреча на высшем уровне в связи с кибератаками на Госдеп, министерство внутренней безопасности, министерство финансов, а также министерство торговли США.

Ранее Помпео обвинил Россию в разжигании хаоса и конфликтов в Средиземноморье. Он подчеркнул, что Россия подрывает национальные суверенитеты и сеет раскол в странах. В качестве примера Помпео привёл участие России в конфликте в Сирии на стороне Башара Асада.