В качестве примера Помпео привёл участие России в конфликте в Сирии.

Государственный секретарь США Майкл Помпео обвинил Россию в разжигании хаоса и конфликтов в Средиземноморье при помощи дезинформации. Текст распространяется пресс-службой Госдепа.

Россия продолжает угрожать стабильности Средиземноморья. Майкл Помпео, госсекретарь США

Он подчеркнул, что Россия подрывает национальные суверенитеты и сеет раскол в странах Средиземноморья. В качестве примера Помпео привёл участие России в конфликте в Сирии на стороне Башара Асада. Госсекретарь отметил, что это привело к "войне против собственного народа", которая породила затяжной гуманитарный кризис.

Ранее США ввели санкции против Турции в связи с покупкой у России систем С-400.

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