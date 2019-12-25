В Анкаре осудили односторонние санкции.

США ввели санкции против Турции в связи с покупкой у России систем С-400. Об этом сообщили в американском Минфине.

Отмечается, что ограничения будут действовать в отношении Секретариата оборонной промышленности Турции, его председателя Исмаила Демира и еще трех чиновников. Госсекретарь США Майкл Помпео подчеркнул, что причина санкций — покупка Турцией российских ракетно-зенитных комплексов. По его мнению, Турции стоит решать данную проблему в комплексе с США, так как Штаты хотят дальше сотрудничать с ней.

Турция ценный партнер и важный партнер в региональной безопасности для США. Майкл Помпео, госсекретарь США

В Анкаре осудили односторонние санкции. МИД Турции пообещал соразмерный ответ.

Ранее мы писали, что Помпео уверен в возможности нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией.