Советник Трампа Наварро: страны БРИКС не выживут без экспорта в США

Питер Наварро прокомментировал будущее стран-членов БРИКС, которые "ненавидят" и "желают убить" друг друга.

В Вашингтоне рассказали о том, что ни одна страна-член БРИКС не сможет выжить без торговли с американской администрацией. Соответствующее заявление старший советник президента-республиканца Дональда Трампа по торговле и производству Питер Наварро сделал в интервью местному телеканалу Real America"s Voice. Иностранный аналитик дополнительно выразил сомнение в способности стран экономического объединения оставаться единым из-за, как он выразился, "ненависти и желания убить друг-друга".

Ни одна из этих стран не выживет, если не будет продавать свою продукцию США. Когда они продают свой экспорт США, то они, словно вампиры, высасывают из нас всю кровь своими недобросовестными торговыми практиками. Питер Наварро, эксперт

Напомним, что БРИКС представляет из себя межгосударственное объединение, сформированное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией. С 2011 года в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд других стран. Ранее помощник российского президента Владимира Путина Юрий Ушаков говорил СМИ о том, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия, Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС. А 6 января этого года национальное правительство Бразилии, к которой с 1 января перешло председательство в экономическом объединении, объявило о вступлении Индонезии в БРИКС в качестве полноправного участника.

США удивило решение Индии не отказываться от российской нефти.

Фото: YouTube / Real America"s Voice