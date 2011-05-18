США удивило решение Индии не отказываться от российской нефти

Питер Наварро рассказал о том, что ультиматум США не сработал на Индии.

Cтарший советник американского президента по торговле и производству Питер Наварро заявил, что озадачен решением Индии не отказываться от покупки российской нефти после того, как Вашингтон увеличил пошлины на индийские товары до 50 процентов. Соответствующее заявление иностранный эксперт сделал в комментарии для телеканала Bloomberg TV. Гость программы уточнил, что Белый дом стремится добиться от страны полного прекращения закупок нефти от Москвы. Аналогичное требование США предоставили Китаю. Ранее министр по финансам Скотт Бессент упоминал, что США и Индия в конечном итоге заключат друг с другом торговое соглашение.

Индия может уже завтра получить снижение на 25%, если перестанет приобретать российскую нефть. <...> Но они не проявляют готовности, я озадачен. Моди - великий лидер, Индия - это страна зрелой демократии, во главе государства стоят умные люди, но, глядя нам прямо в глаза, они говорят <...>: "Мы не собираемся прекращать закупать российскую нефть". Питер Наварро, эксперт

Напомним, что 27 августа вступили в силу 25-процентные пошлины на индийские товары, введенные вашингтонской администрацией при президенте-респкбликанце Дональде Трампе из-за покупки Нью-Дели российской нефти. Ранее власти из США ввели пошлины в размере 25 процентов на импорт из Индии в рамках своей новой торговой политики. Таким образом, Индия оказалась в числе торговых партнеров страны с самыми высокими пошлинами. На текущий момент ставка для нее составляет 50 процентов.

Политолог заявил, что сотрудничество РФ и Индии по нефти будет только нарастать.

Фото и видео: YouTube / Bloomberg Television