Ян Гагин рассказал, что в условиях СВО надо бороться со шпионами Запада.

Советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина предложил воссоздать "Смерш" в условиях специальной военной операции и действий стран коллективного Запада. Соответствующее заявление журналистам "РИА Новостей" сделал Ян Гагин, говоря о структуре, которая действовала во времена Великой Отечественной войны. Таким образом эксперт оценил обращение американского Госдепа к гражданам РФ. Он расценил эту деятельность как призыв к свержению конституционного строя государства.

На этом фоне появилась новая волна призывов и выступлений так называемой "российской интеллигенции", которые точно так же можно расценивать как измену Родине, как призывы к свержению государственного строя. Ян Гагин, советник врио главы ДНР

Гагин напомнил, что во времена ВОВ "Смерш" занимался борьбой с диверсантами и предателями страны, в том числе, которые находились в культурной среде. Организация создавалась по приказу верховного главнокомандующего Иосифа Сталина. 19 апреля 1943 года по постановлению Совета народных комиссаров СССР вместо Управления особых отделов Наркомата внутренних дел (военная контрразведка) были сформированы Главное управление контрразведки "Смерш" Наркомата обороны СССР и Управление контрразведки "Смерш" Наркомата военно-морского флота СССР. А 15 мая того же года появился Отдел контрразведки "Смерш" НКВД СССР.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости