Минобороны РФ: российские ПВО сбили четыре украинских беспилотника

Также российские ПВО перехватили пять снарядов РСЗО "Ураган" и HIMARS.

Российские средства ПВО за сутки сбили четыре украинских беспилотника. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Ильченково (Запорожская область) и Геническ (Херсонская область). Кроме того, российские ПВО перехватили пять снарядов РСЗО "Ураган" и HIMARS, а также ракету HARM в районах населенных пунктов Макеевка, Гусельское (ДНР) и Очереватое (Запорожская область).

Ранее в Минобороны сообщили, что Россия продолжит соблюдать режим прекращения огня, несмотря на обстрелы ВСУ.

Видео: Минобороны России