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Минобороны РФ: российские ПВО сбили четыре украинских беспилотника

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Также российские ПВО перехватили пять снарядов РСЗО "Ураган" и HIMARS.

Российские средства ПВО за сутки сбили четыре украинских беспилотника. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Ильченково (Запорожская область) и Геническ (Херсонская область). Кроме того, российские ПВО перехватили пять снарядов РСЗО "Ураган" и HIMARS, а также ракету HARM в районах населенных пунктов Макеевка, Гусельское (ДНР) и Очереватое (Запорожская область).

Ранее в Минобороны сообщили, что Россия продолжит соблюдать режим прекращения огня, несмотря на обстрелы ВСУ.

Видео: Минобороны России

Теги: беспилотники, игорь конашенков, минобороны россии, пво
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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