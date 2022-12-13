Минобороны: Россия продолжит соблюдать режим прекращения огня, несмотря на обстрелы ВСУ

По словам Конашенкова, киевский режим в течение суток продолжал артиллерийские обстрелы населенных пунктов и российских позиций.

Объединенная группировка российских войск продолжит соблюдать режим прекращения огня, несмотря на обстрелы Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Режим прекращения огня вдоль всей линии боевого соприкосновения длится с 12:00 (мск) 6-го января и завершится в полночь 7 января. По словам Конашенкова, киевский режим в течение суток продолжал артиллерийские обстрелы населенных пунктов и российских позиций.

Он уточнил, что на Красно-Лиманском направлении украинские войска произвели 11 минометных обстрелов, а на Соледарском, Авдеевском и Марьинском направлениях противник 51 раз применил артиллерию по подразделениям российских войск.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ продолжают обстреливать Донбасс, несмотря на режим тишины.

Видео: Минобороны России