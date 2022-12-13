Минобороны РФ: ВСУ продолжают обстреливать Донбасс, несмотря на режим тишины

Под артобстрелом оказались группировки в районе населённого пункта Белогоровка.

Украинские войска продолжают обстреливать Донбасс, несмотря на объявленный Россией режим прекращения огня. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Под артобстрелом оказались группировки в районе населённого пункта Белогоровка. Также официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообшил, что ВСУ произвели миномётные обстрелы по позициям ВС РФ на краснолиманском направлении.

Ответным огнем российских войск позиции ВСУ, с которых осуществлялись обстрелы, подавлены. Минобороны РФ

Напомним, что режим прекращения огня был объявлен по всей линии боевого соприкосновения по поручению президента РФ Владимира Путина. При этом украинский лидер Владимир Зеленский решил отвергнуть это перемирие, а в США и НАТО заявили, что не доверяют России.

Фото и видео: Минобороны РФ