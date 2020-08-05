На две недели в стране могут ввести чрезвычайное положение.

Совет обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия после взрыва в порту. Об этом пишет ТАСС.

Заседание совета прошло под председательством Мишеля Ауна. Будет создана специальная комиссия по расследованию происшествия. В течение ближайших пяти дней она подготовит доклад.

Отметим, что премьер-министр страны Хасан Диаб заявил, что на две недели в стране могут ввести чрезвычайное положение.

Ранее мы писали, что глава Минздрава Ливана назвал ситуацию в Бейруте катастрофичной.

Видео: Youtube/Naga Wyspa