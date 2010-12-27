Совет Европы решил не отказываться от России из-за Крыма

Позиция СЕ по аннексии Крыма не должна влиять на полномочия делегатов из РФ.

Венецианская комиссия решила не отказываться от России из-за Крыма. В Совете Европы считают, что ситуация с полуостровом не должна влиять на полномочия делегации РФ. Об этом сообщили "РИА Новости".

Обязательство ПАСЕ признавать присоединение Крыма аннексией не ведет к непризнанию полномочий РФ прокомментировали в комиссии

Напомним, что ВК является консультативным органов СЕ по конституционному праву. Обязательства ПАСЕ не признавать воссоединение Крыма с Россией не должны влиять на дипломатов. Россия вернулась в ассамблею с полным восстановлением полномочий только в июне 2019. В апреле 2014 года ее лишили права голоса из-за событий на Украине. С 2015 года в ПАСЕ дважды рассматривали вопрос о возвращении России, но это приводило лишь к усилению санкционных мер. Россия отказалась работать в подобных условиях и не направляла с 2016 по 2018 года заявки на подтверждение полномочий.

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