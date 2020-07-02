Совет ЕС утвердил запрет на закупки российского газа с 2028 года

Для вступления запрета в силу его должен утвердить Европарламент.

Совет ЕС утвердил запрет на закупки российского газа с 1 января 2028 года. Об этом сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

Принятое решение включает запрет на закупки как трубопроводного, так и сжиженного природного газа из России. Также в документе отмечается, что заключение новых контрактов будет запрещено с 1 января 2026 года. Для вступления запрета в силу его должен утвердить Европарламент.

Кроме того, краткосрочные контракты стран ЕС по закупке российского газа должны быть завершены до 17 июня 2026 года. При этом долгосрочные контракты могут продолжаться до даты вступления в силу полного запрета.

Фото: pxhere.com