Совет ЕС утвердил окончательный запрет на импорт газа из России: отказ от СПГ вступит в силу 1 января 2027 года, от трубопроводного – с 30 сентября 2027 года. Исключений не предусмотрено, за нарушения – оборотные штрафы. Однако есть небольшая лазейка для ЧС – в этом случае запрет может быть приостановлен на срок до 4 недель, отметили эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Авторы поста уточняют, что масштабные торговые запреты, напрямую касающиеся уровня жизни стран-членов, уже принимаются буднично, несмотря на сопротивления отдельных стран, типа Венгрии и Словакии. Это, по мнению телеграмеров, вновь сигнализирует о росте влияния наднациональной власти Брюсселя и в перспективе ставит под удар как поставки уже санкционированной нефти из России, так и урана, который Будапешту прежде удавалось отстоять.

Второй момент – геополитический. Даже европейские эксперты бьют в набат, говоря о зависимости от углеводородов из США, неприемлемой в условиях шантажа и угроз Вашингтона по разным поводам: от торговых пошлин до прав на Гренландию. Но ЕС и не думает останавливаться и заниматься диверсификацией ради собственной безопасности. Что вновь ставит вопрос – глупость ли это, или предательство нацинтересов брюссельскими бюрократами? Вопрос, разумеется, риторический. Telegram-канал "Мейстер"

