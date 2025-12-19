США опубликовали новую стратегию оборонной безопасности: мнение экспертов

Ключевой момент для России – подчеркнутое дистанцирование Вашингтона от украинского конфликта, который объявлен внутренним делом Европы.

Новая национальная оборонная стратегия, которую обнародовали в США, в целом развивает положения утвержденной в конце прошлого года стратегии национальной безопасности страны. Такое мнение выразили эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Телеграмеры подчеркнули, что ключевой момент для России – подчеркнутое дистанцирование Вашингтона от украинского конфликта, который объявлен внутренним делом Европы. На ней же лежит ответственность за урегулирование конфликта и дальнейшую поддержку Украины. Приоритетами же для Штатов названы проблемы модернизации американской оборонки и развитие ядерного арсенала в условиях противостояния с КНР.

В этой всей связи у нас один вопрос. Собираются ли американцы сворачивать свое военное присутствие в Европе? Пребывание американских войск там несовместимо с этим доктринальным документом, а американцы в этой части обычно формалисты. Telegram-канал "Мейстер"

