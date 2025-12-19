WSJ: администрация Трампа хочет сменить власть на Кубе

Администрация Дональда Трампа хочет сменить власть на Кубе до конца года, пишет WSJ. Для этого американцы хотят найти помощников среди кубинского правительства. На эту информацию обратили внимание эксперты Telegram-канала "Мейстер".
Авторы поста склояются к тому, что обновленная доктрина Монро и успех Трампа в Венесуэле располагает к попыткам сковырнуть набивший оскомину "Остров Свободы". И если в советское время у Кубы был влиятельный союзник, готовый отправить флот к ее берегам, то сейчас на это рассчитывать не приходится, что ставит ее в сложное положение. Особенно после падения дружественной Венесуэлы, поставлявшей дефицитные углеводороды.
Риск новой американской авантюры велик, причем мы бы ставили на то, что провернуть ее могут попробовать до ноября, то есть к моменту важных промежуточных выборов в конгресс. Вместе с подписанием нового договора по Гренландии это позволило бы Трампу продемонстрировать успешное переформатирование региона и решение "застарелых проблем", чтобы привлечь симпатии американцев и сохранить доминирование в парламенте.
Фото: Pxhere
