  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Эксперты прокомментировали выступление министра торговли США в Давосе
Сегодня, 12:10
108
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Эксперты прокомментировали выступление министра торговли США в Давосе

0 0

Суть новой американской стратегии национальной безопасности заключается в деглобализации.

Выступление министра торговли США в Давосе – еще одно практическое разъяснение новой американской стратегии национальной безопасности, суть которой заключается в деглобализации. Об этом сообщает Telegram-канал "Мейстер".

В рамках этой стратегии Штатам как раз придется нарастить у себя производство ряда различных вещей, включая те же полупроводники, но опять же надо иметь в виду что это все делается небыстро, считают авторы поста. 

И ключевым вопросом, конечно, становятся выборы. И предстоящие этой осенью в конгресс, и через три года – президентские. Там возможно все что угодно, от попытки развернуться на 180 градусов (на что очень надеются в Европе и конечно на Украине) до раскола США в ходе этой попытки.

Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что Трамп пригласил Путина и Лукашенко в состав Совета мира по Газе.

Фото: Pxhere

Теги: мировые новости, экономика
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии