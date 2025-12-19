Эксперты прокомментировали выступление министра торговли США в Давосе

Суть новой американской стратегии национальной безопасности заключается в деглобализации.

Выступление министра торговли США в Давосе – еще одно практическое разъяснение новой американской стратегии национальной безопасности, суть которой заключается в деглобализации. Об этом сообщает Telegram-канал "Мейстер".

В рамках этой стратегии Штатам как раз придется нарастить у себя производство ряда различных вещей, включая те же полупроводники, но опять же надо иметь в виду что это все делается небыстро, считают авторы поста.

И ключевым вопросом, конечно, становятся выборы. И предстоящие этой осенью в конгресс, и через три года – президентские. Там возможно все что угодно, от попытки развернуться на 180 градусов (на что очень надеются в Европе и конечно на Украине) до раскола США в ходе этой попытки. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее мы сообщили о том, что Трамп пригласил Путина и Лукашенко в состав Совета мира по Газе.

