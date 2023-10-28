Экономическое давление на Москву продлено до 31 марта 2026 года.

Совет Европейского союза сообщил, что продлил действие 19 пакетов антироссийских запретов и ограничений на срок до 31 июля 2026 года. Соответствующее заявление специалисты из регионального сообщества сделали через собственный официальный аккаунт в социальных сетях.

Совет ЕС продлил экономические санкции Евросоюза против России до 31 июля 2026 года. публикация Совета ЕС

Напомним, что российская экономическая система в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западным санкционным давлением. В отношении Москвы недружественные государства-союзники киевского режима ввели многочисленные запреты и ограничения. На текущий момент речь идет о 31 тысячи рестрикций. В частности, коллективным Брюсселем одобрено 19 пакетов с санкциями против России. Политические лидеры нашего государства не раз говорили о том, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад все еще продолжает усиливать. По мнению ряда руководителей, Западу не хватает мужества признать провал неэффективность собственной санкционной политики.

Фото: X (нежелательная организация на территории России; заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры) / EU Council