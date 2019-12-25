Орбан: санкции против России ударили по Европе вместо Москвы

По его словам, сейчас необходимо вести переговоры о мире вместо того, чтобы придерживаться курса на дальнейшую эскалацию.

Санкции против России ударили по Европе вместо Москвы. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в социальной сети X.

По словам Орбана, Бюссель обещал, что введенные санкции сокрушат Россию и ее экономику. Премьер-министр Венгрии отметил, что вместо этого санкции "сокрушили Европу". Он подчеркнул, что цены на энергоносители в ЕС резко выросли, и это отразилось на обрушении конкурентоспособности.

Орбан заявил, что так выглядит цена ошибочных решений. По его словам, сейчас необходимо вести переговоры о мире вместо того, чтобы придерживаться курса на дальнейшую эскалацию. Кроме того, Венгрия остается важным партнером России в области поставок нефти и газа.

Ранее Орбан назвал кредит ЕС для Киева потерянными деньгами.

Фото: YouTube / Orban Viktor