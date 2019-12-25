  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Совбез ООН сделал заявление по ситуации в Нагорном Карабахе
Сегодня, 8:53
120
lesjasap

Совбез ООН сделал заявление по ситуации в Нагорном Карабахе

0 0

Абду Абарри призвал Армению и Азербайджан начать переговоры.

Совет безопасности ООН сделал заявление по ситуации в Нагорном Карабахе. О позиции международного сообщества объявил председатель СБ Абду Абарри по итогам соответствующих обсуждений. Он выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией, которая складывается на фоне широкомасштабных боевых действий в зоне конфликта.

Члены Совбеза строжайшим образом осудили применение силы и выразили сожаление с гибелью людей

Абду Абарри, председатель СБ ООН

Совет Безопасности ООН призвал Азербайджан и Армению немедленно остановить огонь, а также начать предметные переговоры без предварительных условий. Абарри выразил полную поддержку главенствующей роли сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Лидеры Азербайджана и Армении выступили с заявлениями по Нагорному Карабаху.

Фото: Pixabay.com

Теги: абду абарри, нагорный карабах, оон, совет безопасности
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии