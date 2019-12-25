Совбез ООН сделал заявление по ситуации в Нагорном Карабахе

Абду Абарри призвал Армению и Азербайджан начать переговоры.

Совет безопасности ООН сделал заявление по ситуации в Нагорном Карабахе. О позиции международного сообщества объявил председатель СБ Абду Абарри по итогам соответствующих обсуждений. Он выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией, которая складывается на фоне широкомасштабных боевых действий в зоне конфликта.

Члены Совбеза строжайшим образом осудили применение силы и выразили сожаление с гибелью людей Абду Абарри, председатель СБ ООН

Совет Безопасности ООН призвал Азербайджан и Армению немедленно остановить огонь, а также начать предметные переговоры без предварительных условий. Абарри выразил полную поддержку главенствующей роли сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Лидеры Азербайджана и Армении выступили с заявлениями по Нагорному Карабаху.

Фото: Pixabay.com