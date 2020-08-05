Совбез Белоруссии заявил о шести попытках "цветных революций" в стране

Страну могут лишить суверенитета через трансформацию общественного сознания.

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков заявил о шести попытках "цветных революций" в стране. Так он назвал попытки вмешаться в избирательный процесс. Мнением Равков поделился на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что узнал об этом, прочитав исследование ученых из Белорусского государственного университета. По словам Равкова, избирательное вмешательство имело место во время каждых выборов в Белоруссии, начиная с 1994 года.

Секретарь Совбеза добавил, что попытки совершить цветную революцию продолжаются и сейчас — только сейчас они закомуфлированы.

Одна из них — так называемая "трансформация". Андрей Равков, госсекретарь Совбеза Белоруссии

Он считает, что это может лишить Белоруссию суверенитета через трансформацию общественного сознания через блоги и негосударственные СМИ. Будущие недовольства он сравнил с операцией, подчеркнув, что наркоз ещё не ввели.

Ранее эксперт прокомментировал послание Лукашенко к белорусскому народу.

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