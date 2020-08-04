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Эксперт прокомментировал послание Лукашенко к белорусскому народу

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Выступление длилось полтора часа.

Президент Лукашенко выступил с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию РБ. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что президент от "дежурных реверансов" перешел к угрозам. 

Лукашенко предупредил, что все российские отряды будут пойманы, и попросил "не взрывать обстановку", в ином случае ― "будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело".

Эксперты считают, что на Лукашенко достаточно враждебно настроен по отношению к Москве, и поэтому поддерживать его не стоит. 

Напомним, 9 августа в Белоруссии пройдут президентские выборы.

Во время своего выступления Александр Лукашенко призвал нацию дать ему спасти страну и не предавать власть. 

Видео: Послание Лукашенко к народу Белоруссии

Теги: белоруссия, лукашенко
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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