Эксперт прокомментировал послание Лукашенко к белорусскому народу

Президент Лукашенко выступил с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию РБ. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что президент от "дежурных реверансов" перешел к угрозам.
Лукашенко предупредил, что все российские отряды будут пойманы, и попросил "не взрывать обстановку", в ином случае ― "будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело".
Эксперты считают, что на Лукашенко достаточно враждебно настроен по отношению к Москве, и поэтому поддерживать его не стоит.
Напомним, 9 августа в Белоруссии пройдут президентские выборы.
Во время своего выступления Александр Лукашенко призвал нацию дать ему спасти страну и не предавать власть.
Видео: Послание Лукашенко к народу Белоруссии
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