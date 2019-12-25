Совбез Армении пока не введет военное положение в стране

Никол Пашинян рассказал о ситуации на госгранице.

Совет Безопасности Армении пока не введет военное положение на территории страны. Соответствующее заявление в ходе заседания местного правительства сделал премьер-министр Никол Пашинян. Чиновник добавил, что специалисты обсудили возможность такого развития событий, но на текущий момент решили воздержаться от принятия этого решения.

Мы в Совбезе обсудили возможность введения военного положения в стране, решили, что пока нет необходимости. Но есть граждане, которые хотят принять участие в обороне наших границ. Они могут идти в военные комиссариаты. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Глава армянского правительства добавил, что 135 человек со стороны Еревана погибли в результате конфликта на государственной границе с Азербайджаном. Речь идет о числе официально подтвержденных жертв. При этом сейчас в районе есть много раненых.

Полиция Армении выставила оцепление у здания парламента.

Фото и видео: YouTube / Government of Armenia