Полицейские перекрыли прилегающую к зданию улицу.

Полиция Армении выставила оцепление у здания парламента в Ереване. Об этом сообщает "РИА Новости".

Полицейские перекрыли прилегающую к зданию улицу Демирчяна в ожидании новых акций протеста. На этой улице находится служебный вход в здание парламента. Днем ранее здесь прошла акция протеста против премьера Армении Никола Пашиняна.

Напомним, поводом для протестов стало заявление главы правительства. В ходе правительственного часа в парламенте он сообщил, что готов подписать документы для заключения долгосрочного мира в Армении и прекращении боевых действий на границе с Азербайджаном. Позже Пашинян заявил, что не подписывал никакой документ, и призвал не поддаваться на манипуляции.

Ранее секретарь СБ Армении Григорян заявил, что Баку и Ереван договорились о прекращении огня.

Видео: Telegram / Sputnik Армения