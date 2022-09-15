Секретарь СБ Армении Григорян заявил, что Баку и Ереван договорились о прекращении огня

Армен Григорян рассказал о перемирии между Ереваном и Баку.

Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня на государственной границе. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала "Общественное телевидение Армении" сделал секретарь Совета безопасности Армен Григорян. Он пояснил, что при участии международных партнеров, Баку и Ереван пришли к перемирию. Оно действует с 20 часов (19 часов по времени Москвы) 14 сентября.

Благодаря участию международного сообщества удалось договориться о перемирии с Азербайджаном 14 сентября с 20:00. Армен Григорян, секретарь СБ Армении

Напомним, что по информации от властей Армении, с ночи 13 сентября подразделения Вооруженных сил Азербайджана открыли интенсивный огонь в направлении населенных пунктов Горис, Сотк и Джермук. При этом противник применял артиллерию, беспилотники, а также крупнокалиберное и легкое стрелковое оружие. Ереван задействовал положения совместного с Россией Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В ходе боевых действий жертвами стали 105 армянских военных. Президент Азербайджана Ильхам Алиев добавил, что Баку принимает ответные меры. Он возложил ответственность за ситуацию на армянское руководство. В Азербайджане уведомили о 50 погибших в ходе конфликта.

Минобороны Армении обвинило азербайджанских военных в обстреле транспорта ФСБ России.

Фото и видео: 1tv.am/hy