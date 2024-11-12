Совбез Абхазии заявил об ухудшении ситуации в стране на фоне протеста оппозиции

Рауль Лолуа и Роберт Киут выступили на заседании по вопросам нацбезопасности.

Блокирование трассы местной оппозицией в Абхазии происходит уже длительное время, поэтому данный вопрос входит в сферу национальной безопасности. Соответствующее заявление на заседании с коллегами сделал секретарь Совбеза республики Рауль Лолуа. Иностранный чиновник отметил, что обстановка все еще ухудшается. Ранее министр по внутренним делам Роберт Киут указал, что сторонники оппозиционных сил заблокировали движение транспортных средств и перекрыли тракторами территории, расположенные вокруг столицы в Сухумском и Гульрипшском районах.

Все действия, предпринятые оппозиционными силами и у здания МВД и СГБ, и последующие - по блокированию дорог, носят уголовный характер. Дороги перекрыты на протяжении длительного времени. Граждане не могут перемещаться. Рауль Лолуа, секретарь СБ Абхазии

Глпва МВД добавил, что после задержания четырех активистов, напавших на одного из депутатов, около зданий МВД и Службы Госбезопасности (СГБ) произошли потасовки с сотрудниками правоохранительных органов. Митингующие силы попытались выломать ворота у объектов. Руководитель Службы Госбезопасности Дмитрий Кучберия охарактеризовал происходящее как "массовые беспорядки". Мужчина уведомил, что его ведомством зарегистрированы четыре попытки проникновения в здание спецслужбы.

Эдуард Бутба: машины скорой помощи не могут доехать до места назначения в связи с перекрытием трассы.

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