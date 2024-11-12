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Эдуард Бутба: машины скорой помощи не могут доехать до места назначения в связи с перекрытием трассы

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Эдуард Бутба рассказал об оперативной обстановке в республике в сфере здравоохранения.

Министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба обратился с видеообращением к местному населению в связи с перекрытием участков республиканской трассы. Глава профильного ведомства отметил, что пациенты, которые нуждаются в экстренной медицинской помощи, сталкиваются в настоящее время со значительными проблемами. Речь идет о том, что бригады скорой помощи не могут беспрепятственной добраться до места назначения - в леченые учреждения,трасположенные на российской территории. 

Пациенты, которым назначены оперативные вмешательства в клиниках РФ, выехавшие на лечение, также блокированы на этих участках. Эти ситуации несут серьёзную угрозу жизни и здоровью наших граждан.

Эдуард Бутба, глава Минздрава Абхазии

В настоящее время лечебные учреждения республики переведены на усиленный режим работы.

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Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье

Теги: абхазия, минздрав, эдуард бутба
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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