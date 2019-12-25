Возможному соучастнику дела о хищениях в "Метрострое" Болотову продлили арест

Его задержали в Пулково в декабре 2019.

Дзержинский районный суд продлил арест предполагаемому участнику уголовного дела о присвоении и растрате денег "Метростроя". Об этом 5 февраля сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, руководитель ООО "БТР" Анатолий Болотов вместе с Кузьменко объединился с главой "Метростроя" Александровым для заключения фиктивного договора на поставку сырья. Это делалось под видом исполнения государственных контрактов. Ущерб составил не менее 178 млн рублей.

В декабре 2019 подсудимый пытался сбежать в Израиль, но был задержан в Пулково.

Болотов останется под стражей до 6 апреля 2020 года.

Ранее суд отпустил бывшего главу ОАО "Метрострой" под домашний арест.

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