Суд отпустил бывшую главу ОАО "Метрострой" под домашний арест

Николая Александрова обвиняют в растрате.

По информации пресс-службы судов, Санкт-Петербургский городской суд смягчил меру пресечения бывшему главе ОАО "Метрострой" Николаю Александрову. Теперь мера пресечения — домашний арест. Таким образом, ходатайство защиты было удовлетворено.

Напомним, что Николая Александрова обвиняют в присвоении и растрате 178 миллионов рублей. Александров будет находиться под домашним арестом до 8 февраля.

Ранее мы сообщали, что петербургские власти хотят заключить мировое соглашение с "Метростроем".

Фото: twitter / ОАО "Метрострой"