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Суд отпустил бывшую главу ОАО "Метрострой" под домашний арест
Сегодня, 17:59
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arteliseev

Суд отпустил бывшую главу ОАО "Метрострой" под домашний арест

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Николая Александрова обвиняют в растрате.

По информации пресс-службы судов, Санкт-Петербургский городской суд смягчил меру пресечения бывшему главе ОАО "Метрострой" Николаю Александрову. Теперь мера пресечения — домашний арест. Таким образом, ходатайство защиты было удовлетворено. 

Напомним, что Николая Александрова обвиняют в присвоении и растрате 178 миллионов рублей. Александров будет находиться под домашним арестом до 8 февраля. 

Ранее мы сообщали, что петербургские власти хотят заключить мировое соглашение с "Метростроем".

Фото: twitter / ОАО "Метрострой"

Теги: кража в особо крупном размере, метрострой, петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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