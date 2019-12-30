Суд отпустил бывшую главу ОАО "Метрострой" под домашний арест

По информации пресс-службы судов, Санкт-Петербургский городской суд смягчил меру пресечения бывшему главе ОАО "Метрострой" Николаю Александрову. Теперь мера пресечения — домашний арест. Таким образом, ходатайство защиты было удовлетворено.
Напомним, что Николая Александрова обвиняют в присвоении и растрате 178 миллионов рублей. Александров будет находиться под домашним арестом до 8 февраля.
Ранее мы сообщали, что петербургские власти хотят заключить мировое соглашение с "Метростроем".
Фото: twitter / ОАО "Метрострой"
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