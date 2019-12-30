Петербургские власти хотят заключить мировое соглашение с "Метростроем"

Рассмотрение дела отложили на 27 февраля.

Петербургская Дирекция транспортного строительства и ОАО "Метрострой" планируют заключить "мир" по поводу взаимных исков на многомиллионные суммы. Соответствующая информация появилась в картотеке Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти. Предъявление взаимных исков между сторонами началось еще год назад.

По материалам дела, в течение года суд не провел ни одного заседания по иску городских властей к компании на 847 млн рублей и по ответному заявлению на сумму 8 млрд. Конфликт возник при проверке денежных трат на строительство станций метро "Новокрестовская" и "Беговая". Предварительное же заседание откладывалось. 21 января стало известно, что суд снова перенесли, чтобы составить мировое соглашение. Рассмотрение дела отложили до 27 февраля.

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Фото: Piter.TV