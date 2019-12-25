Контрольно-счетная палата Петербурга снова возьмется за проверку "Газпром Арены"

Мониторинг был приостановлен в апреле из-за судебных разбирательств заказчиков и подрядчиков.

Петербургская контрольно-счетная палата решила вернуться к проверке стадиона "Газпром Арена". Об этом сообщил "Петербургский дневник" со ссылкой на главу КСП Вадима Лопатникова.

По словам Лопатникова, мониторинг стадиона ведется КСП совместно с российской Счетной палатой с начала строительства. Каждый этап сопровождался выдачей экспертных заключений для заказчика, депутатов, городского главы. В минувшем апреле проверка была приостановлена из-за разбирательств между заказчиком и подрядчиками. КСП была против смены генерального подрядчика работ, поскольку передача всей необходимой документации от "Инжтрансстроя" к "Метрострою" – долгий и сложный процесс.

Город все-таки пошел на замену подрядчика из-за крупных мероприятий, которые должны были пройти в Петербурге в скором времени – чемпионата мира по футболу и Кубка конфедераций. При этом генеральный подрядчик сильно отставал от графика, а город не мог остаться с недостроенным объектом.

Также контрольно-счетная палата проверит бюджеты Шушар и округа "Георгиевский".

Фото: Piter.TV