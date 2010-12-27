Контрольно-счетная палата проверит бюджеты Шушар и округа "Георгиевский"

Аудиторы оценят эффективность расходов местных бюджетов.

Петербургская контрольно-счетная палата приступила к проверке бюджетов поселка Шушары и округа "Георгиевский", сообщила 12 декабря пресс-служба структуры. Мероприятия будут вестись под руководством аудитора Юрия Шутова до февраля 2020 года.

Проверка начата с целью оценки эффективности использования средств из местных бюджетов, которые были указаны внутригородскими образованиями в 2017-2019 годах. Под руководством главы "Георгиевского" Виталия Жолдасова МО потратило на разные цели 154 млн рублей в 2017 году, чуть больше 111 – в 2018 году и более 120 млн в текущем году. Шушары возглавляет Евгений Медведев, и два года назад расходы муниципального образования составили более 150 млн рублей, 165 млн – год назад и 205 миллиона рублей – в 2019 году.

Ранее КСП взялась за проверку деятельности Исаакиевского собора.

Фото: Piter.TV