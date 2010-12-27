В ходе контрольного мероприятия будет дана оценка законности использования музеем собственности Петербурга в 2017-2019 годах.

В понедельник, 9 декабря, стало известно о том, что Контрольно-счетная палата проверит деятельности Исаакиевского собора. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки специалисты выяснят насколько законно музей использовал собственность города с 2017 по 2019 год.

"КСП также проанализирует деятельность Комитета по культуре в части соблюдения бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств в отношении подведомственного учреждения", —сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что в 2017 году расходы Исаакиевского собра составили 802 миллионов рублей. Кроме того, музей взял субсидию в размере 73 миллионов рублей.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге рабочая неделя началась с эвакуации судов, Эрмитажа и Пулково.

Фото:Piter.TV