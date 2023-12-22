На жителя Купчино, хранившего наркотики в квартире, завели уголовное дело

В доме ранее судимого мужчины нашли 137,9 граммов амфетамина. Сам хозяин квартиры на момент обыска был пьян.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотиков. Правоохранители проверили квартиру 35-летнего петербуржца, который проживает на Бухарестской улице в доме № 23, корпус 3. В одной из комнат нашли запрещенные вещества. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Сам хозяин квартиры на момент обыска находился в состоянии опьянения. Оперативники быстро нашли белый порошок и отправили его на проверку. Выяснилось, что в пакетиках мужчина хранил 137,9 граммов амфетамина.

Судимого мужчину доставили в участок. На него завели уголовное дело по статье 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков).

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Фото: Piter.tv