Полицейские задержали мигранта, напавшего с ножом на соотечественника

Правоохранители задержали мигранта, который ранил ножом соотечественника. Инцидент произошел 21 февраля на проспекте Науки, 57. Пострадавший пришел в аптеку за помощью. Сотрудники торговой точки вызвали полицию. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
В результате конфликта пострадал 21-летний молодой человек. Мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии.
По "горячим следам" полицейские задержали 18-летнего подозреваемого. После нападения на неприятеля он убежал на Пискаревский проспект.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подробности уточняются.
Ранее мы писали, что жительница Колпино заплатит штраф за оскорбление многодетной матери.
Фото: Piter.tv
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