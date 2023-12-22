Полицейские задержали мигранта, напавшего с ножом на соотечественника

Пострадавший пришел в аптеку за помощью. Его госпитализировали.

Правоохранители задержали мигранта, который ранил ножом соотечественника. Инцидент произошел 21 февраля на проспекте Науки, 57. Пострадавший пришел в аптеку за помощью. Сотрудники торговой точки вызвали полицию. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В результате конфликта пострадал 21-летний молодой человек. Мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии.

По "горячим следам" полицейские задержали 18-летнего подозреваемого. После нападения на неприятеля он убежал на Пискаревский проспект.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv