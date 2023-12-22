Жительница Колпино заплатит штраф за оскорбление многодетной матери

По материалам прокурорской проверки виновная оштрафована на 3 тысячи рублей.

Петербурженка, оскорбившая многодетную мать, заплатит штраф. Об этом сообщила прокуратура Колпинского района.

В прокуратуру за защитой своих прав обратилась 41-летняя мать троих несовершеннолетних. Установлено, что вечером 16 ноября 2023 года женщина одевала детей на прогулку в общем коридоре коммунальной квартиры, расположенной в доме 54 по улице Веры Слуцкой в Колпино. Как пояснила заявительница, в этот момент соседка по коммунальной квартире стала её оскорблять, унижать её честь и достоинство, выражаться нецензурной бранью в присутствии несовершеннолетних.

Прокурор в отношении правонарушительницы возбудил дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление). По материалам прокурорской проверки виновная оштрафована на 3 тысячи рублей.

Ранее петербуржец получил штраф 3 тысячи рублей за оскорбления бывшей жены.

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