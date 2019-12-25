Сотрудники Росгвардии с собаками заглянули в петербургские храмы перед богослужениями

Росгвардейцы проверили храмы Петербурга перед Пасхой. Силовики обеспечили безопасность горожан во время богослужений. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В работе участвовало 250 экипажей вневедомственной охраны. В храмы зашли и кинологи.
Из Иерусалима в Петербург доставили Благодатный огонь. Лампады с огнем привезли в Александро-Невскую Лавру, Санкт-Петербургский Новодевичий монастырь и в Гатчинский кафедральный Собор Святого Апостола Павла. Там собрались самые большие очереди из прихожан.
Ранее на Piter.tv: сотни тысяч жителей Петербурга пришли в храмы перед Пасхой.
Фото: Piter.tv
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