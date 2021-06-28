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Из Иерусалима в Петербург доставили Благодатный огонь
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Из Иерусалима в Петербург доставили Благодатный огонь

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Лампады с огнем распространили по храмам города.

В Северную столицу из Иерусалима прибыл самолет с Благодатным огнем. Символ доставили для традиционного богослужения в Казанский кафедральный собор. Об этом сообщили на портале 78.ru.

Лампады с огнем привезли в Александро-Невскую Лавру, Санкт-Петербургский Новодевичий монастырь и в Гатчинский кафедральный Собор Святого Апостола Павла. Добровольцы доставят огонь и в храмы Ленинградской области. 

Ранее на Piter.tv: губернатор Петербурга поздравил жителей и гостей города с Пасхой.

Фото: ВКонтакте / Казанский кафедральный собор

Теги: благодатный огонь, иерусалим, пасха, православные, христиане
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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