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Губернатор Петербурга поздравил жителей и гостей города с Пасхой
Сегодня, 9:30
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Губернатор Петербурга поздравил жителей и гостей города с Пасхой

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По словам политика, христианские ценности помогают народу стойко преодолевать жизненные обстоятельства и душевные смятения.

Глава Петербурга Александр Беглов поздравил православных верующих с Воскресением Христовым. Губернатор пожелал всем мира, добра и светлой пасхальной радости. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы.

По словам градоначальника, в ночь на 24 апреля храмы Петербурга посетили тысячи человек. Встречались на богослужениях родные, друзья и знакомые. 

Беглов пожелал, чтобы помощь пришла тем, кому сегодня труднее всего. По словам политика, христианские ценности помогают народу стойко преодолевать жизненные обстоятельства и душевные смятения.

Ранее на Piter.tv: Александр Белькович поделился с Piter.TV рецептами пасхальных куличей.

Фото: ВКонтакте / Смоленский храм и Часовня Ксении Блаженной

 

Теги: беглов, вера, воскресение христово, пасха, поздравление
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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