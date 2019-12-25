Сотни тысяч жителей Петербурга пришли в храмы перед Пасхой

Горожане хотели освятить куличи.

В субботу, 23 апреля, петербуржцы выстроились в очереди в храмы Северной столицы, чтобы освятить куличи и яйца. Об этом сообщили на канале "Санкт-Петербург".

Трансляцию богослужения в церквях можно увидеть по телевидению. Молебен начнется сегодня, 23 апреля, в 23:15 в Казанском соборе.

Отметим, что в субботу в Малой церкви Зимнего дворца открылась выставка "Пасха в России". На ней представлено свыше 300 экспонатов XVII-XXI века. Гости увидят пасхальные сувениры, иконы, богослужебные облачения, произведения графики.

В ночь на Пасху метрополитен Петербурга будет закрыт. Общественный график будет курсировать по графику выходного дня.

Ранее на Piter.tv: Александр Белькович поделился с Piter.TV рецептами пасхальных куличей.

Фото: ВКонтакте / Смоленский храм и Часовня Ксении Блаженной / Сергей Мороко